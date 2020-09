В Свердловской области подешевели продукты питания

В Свердловской области зафиксировано сезонное падение цен на овощи и фрукты, сообщает Свердловскстат.

Свердловскстат опубликовал данные о ценах на основные продукты питания, они публикуются еженедельно. По данным ведомства значительно снизились цены на овощи и фрукты. Больше всего в цене упала морковь, она подешевела на 8%. Картофель и лук теперь можно купить дешевле на 5%. Хороший урожай яблок привел к падению цены на них на 4%. А вот огурцы и помидоры начали дорожать, так как их сезон уже прошел. Напомним, что прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Сердловской области составил 10990 рублей. Названа сумма прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2020 года

