В Свердловской области подешевели продукты питания

Свердловскстат опубликовал данные о ценах на основные продукты питания, они публикуются еженедельно.
По данным ведомства значительно снизились цены на овощи и фрукты.
Больше всего в цене упала морковь, она подешевела на 8%. Картофель и лук теперь можно купить дешевле на 5%. Хороший урожай яблок привел к падению цены на них на 4%.
А вот огурцы и помидоры начали дорожать, так как их сезон уже прошел.
Напомним, что прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Сердловской области составил 10990 рублей.