В Свердловской области подешевели продукты питания

В Свердловской области подешевели продукты питания

Сегодня, 11:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области зафиксировано сезонное падение цен на овощи и фрукты, сообщает Свердловскстат.

Свердловскстат опубликовал данные о ценах на основные продукты питания, они публикуются еженедельно.

По данным ведомства значительно снизились цены на овощи и фрукты.

Больше всего в цене упала морковь, она подешевела на 8%. Картофель и лук теперь можно купить дешевле на 5%. Хороший урожай яблок привел к падению цены на них на 4%.

А вот огурцы и помидоры начали дорожать, так как их сезон уже прошел.

Напомним, что прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Сердловской области составил 10990 рублей.

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