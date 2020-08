Названа сумма прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2020 года

В Свердловской области прожиточный минимум за второй квартал 2020 года составил 10990 рублей, сообщает Свердловскстат.

На сайте ведомства отмечается, что сумма складывается из стоимости потребительской корзины (10 292 рубля), а также из расходов по обязательным платежам и сборам (698 рублей). Прожиточный минимум установлем постановлением правительства Свердловской области. Для трудоспособных граждан он составляет 11 713 рублей, для пенсионеров — 8 962 рубля, для детей — 11 696 рублей. Напомним, что в Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными и состоят на учёте в центре занятости населения.

