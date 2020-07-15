Прожиточный минимум в Свердловской области увеличится на 614 рублей

Правительство Свердловской области намерено увеличить прожиточный минимум на 614 рублей — до 10 990 рублей в месяц на душу населения.

Отметим, что величина прожиточного минимума в первом квартале нынешнего года составляла 10 376 рублей в месяц. Новый размер прожиточного минимума будет установлен за второй квартал 2020 года и будет равен 10 990 рублей.

Как следует из проекта постановления правительства региона, прожиточный минимум вырастет для всех категорий граждан: иными словами, для трудоспособного населения его поднимут на 600 рублей — до 11 713 рублей в месяц, для пенсионеров — на 476 рублей, до 8 962 рублей, для детей — на 666 рублей, до 11 696 рублей в месяц.