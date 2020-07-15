Прожиточный минимум в Свердловской области увеличится на 614 рублей
Власти Свердловской области намерены увеличить прожиточный минимум на 614 рублей, следует из проекта постановления регионального правительства.
Правительство Свердловской области намерено увеличить прожиточный минимум на 614 рублей — до 10 990 рублей в месяц на душу населения.
Отметим, что величина прожиточного минимума в первом квартале нынешнего года составляла 10 376 рублей в месяц. Новый размер прожиточного минимума будет установлен за второй квартал 2020 года и будет равен 10 990 рублей.
Как следует из проекта постановления правительства региона, прожиточный минимум вырастет для всех категорий граждан: иными словами, для трудоспособного населения его поднимут на 600 рублей — до 11 713 рублей в месяц, для пенсионеров — на 476 рублей, до 8 962 рублей, для детей — на 666 рублей, до 11 696 рублей в месяц.
Напомним, что размер прожиточного минимума в регионе пересматривается один раз в квартал.