Минсельхоз рассмотрит предложение о проведении Дня поля в Свердловской области
Сегодня, 11:30ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в Минсельхоз с предложением провести Всероссийский день поля в 2021 году на Урале, сообщает департамент информполитики.
10 июля прошло заседание по обсуждению программы выставки «Всероссийский день поля — 2020». В этом году выставка проходит в Брянской области, однако регионы принимают в ней участие онлайн.
Куйвашев отметил, что Свердловская область имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий, выразив уверенность, что регион проведет выставку на высоком уровне.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что даст поручение изучить возможность проведения Дня поля в Свердловской области.
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