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Названа сумма прожиточного минимума в Свердловской области за II квартал 2020 года

20 августа 2020, 11:58
В Свердловской области прожиточный минимум за второй квартал 2020 года составил 10990 рублей, сообщает Свердловскстат.

На сайте ведомства отмечается, что сумма складывается из стоимости потребительской корзины (10 292 рубля), а также из расходов по обязательным платежам и сборам (698 рублей).

Прожиточный минимум установлем постановлением правительства Свердловской области. Для трудоспособных граждан он составляет 11 713 рублей, для пенсионеров — 8 962 рубля, для детей — 11 696 рублей.

Напомним, что в Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными и состоят на учёте в центре занятости населения.

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#Прожиточный минимум#Постановление#Общество
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