ЗакСо Свердловской области ужесточит требования к народным законопроектам

В нем указано, что парламентарии предлагают ввести обязательную внутреннюю экспертизу документов, поступающих от инициативной группы, для получения заключения об их соответствии требованиям областного и федерального законодательства.
Если при этом будут найдены нарушения, в том числе в тексте самого законопроекта, тогда Заксобрание будет иметь право отказать в регистрации законодательной инициативы.
Сейчас единственным условием для регистрации группы является предоставление полного пакета документов и сбор не менее 10 тысяч подписей жителей.
Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэров в ближайшее время рассмотрит законодательное собрание Свердловской области. Группе проекта «Народная инициатива» удалось собрать более 13 тысяч подписей. Из них забраковали 1297 подписей, а 11 723 признали легитимными.