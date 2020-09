ЗакСо Свердловской области ужесточит требования к народным законопроектам

Депутаты Законодательного собрания региона ужесточат правила регистрации законопроектов, которые могут вносить в региональный парламент жители Свердловской области, соответствующий документ опубликованном на сайте ведомства.

В нем указано, что парламентарии предлагают ввести обязательную внутреннюю экспертизу документов, поступающих от инициативной группы, для получения заключения об их соответствии требованиям областного и федерального законодательства. Если при этом будут найдены нарушения, в том числе в тексте самого законопроекта, тогда Заксобрание будет иметь право отказать в регистрации законодательной инициативы. Сейчас единственным условием для регистрации группы является предоставление полного пакета документов и сбор не менее 10 тысяч подписей жителей. Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэров в ближайшее время рассмотрит законодательное собрание Свердловской области. Группе проекта «Народная инициатива» удалось собрать более 13 тысяч подписей. Из них забраковали 1297 подписей, а 11 723 признали легитимными. Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о прямых выборах мэра

