73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга ответила на шутки Урганта

73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга ответила на шутки Урганта
73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга ответила на шутки Урганта
Сегодня, 20:57ОбществоФото: pixabay
Назначенная на должность председателя комиссии по молодежной политике гордумы Екатеринбурга 73-летняя Любовь Боркова прокомментировала шуточные слова шоумена Ивана Урганта.

Ранее возраст Борковой был высмеян в выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале. Женщина заявила, что сюжет был «заказан». По словам Любови Борковой, журналисты легко могут запустить «утку», пишет Е1.

А человеку, который это переживает? Тем более в таком возрасте, который везде обозначен,отметила Любовь Боркова.

Напомним, она сменила на новом посту свою коллегу Галину Арбузову, которая в конце лета 2021 года скончалась от коронавирусной инфекции в Екатеринбурге.

Иван Ургант посмеялся над возрастом Любови Борковой. Акцент сводился к тому, что пожилая женщина далека от проблем подрастающего поколения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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