73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга ответила на шутки Урганта

Ранее возраст Борковой был высмеян в выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале. Женщина заявила, что сюжет был «заказан». По словам Любови Борковой, журналисты легко могут запустить «утку», пишет Е1.
А человеку, который это переживает? Тем более в таком возрасте, который везде обозначен,отметила Любовь Боркова.
Напомним, она сменила на новом посту свою коллегу Галину Арбузову, которая в конце лета 2021 года скончалась от коронавирусной инфекции в Екатеринбурге.
Иван Ургант посмеялся над возрастом Любови Борковой. Акцент сводился к тому, что пожилая женщина далека от проблем подрастающего поколения.