Мемориальная табличка появится в память жертв репрессий НКВД в Екатеринбурге

Мемориальная табличка появится в память жертв репрессий НКВД в Екатеринбурге
Мемориальная табличка появится в память жертв репрессий НКВД в Екатеринбурге
Сегодня, 09:03ОбществоФото: 1МI
В память репрессированных и расстрелянных уральцев на здании УМВД в Екатеринбурге установят мемориальную табличку. По некоторым данным, более 20 тысяч арестованных больше не вышли из застенков НКВД на улице Ленина, 17.

Памятная доска будет установлена на здании нынешнего УМВД по Свердловской области в Екатеринбурге, сообщает E1.

В 30-е годы здесь располагалось Управление НКВД, через которое прошли десятки тысяч уральцев во времена Большого террора. По приговору «судебных троек» многие были приговорены к длительным срокам заключения, но несколько десятков тысяч людей были расстреляны в подвале соседнего здания без суда и следствия.

Тела расстрелянных закапывали в братских могилах на 12-м километре Московского тракта, сейчас там продолжаются раскопки и поиски других репрессированных. За основу мемориальной таблички выбран дизайн так называемого «последнего адреса».

Напомним, спектакль-экскурсия «Дело № 39-496», посвященный жертвам репрессий конца 30-х годов прошлого века, отменен в Свердловской области. Активисты посчитали, что действие постановки на месте братских могил на 12-м километре Московского тракта — это «спектакль на костях». Власти Екатеринбурга ищут альтернативную площадку для возобновления спектакля.

Сюжеты:
Екатеринбург
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