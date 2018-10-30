Тагильчанка полгода получала пособие на находящегося в детском доме ребенка

Жительница Нижнего Тагила не занималась воспитанием шестилетнего сына после смерти его отца. Ребенок был помещен в детский дом. Однако в течение полугода тагильчанка продолжала получать детскую пенсию по потере кормильца.

Прокуратура собрала доказательства того, что содержанием и уходом за малолетним ребенком осуществляло государственное учреждение, из чего следовало, что получение пособия гражданкой являлось незаконным.

Женщина должна была передать в Пенсионный фонд информацию о том, что её ребенок находится в детском доме.