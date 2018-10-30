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Тагильчанка полгода получала пособие на находящегося в детском доме ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Teddy 2383694 340

Тагильчанка полгода получала пособие на находящегося в детском доме ребенка

Сегодня, 14:46ОбществоФото: maxpixel.net
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