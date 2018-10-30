Тагильчанка полгода получала пособие на находящегося в детском доме ребенка
Жительница Нижнего Тагила продолжала получать пособие на шестилетнего ребенка, который уже полгода находился на содержании государства.
Жительница Нижнего Тагила не занималась воспитанием шестилетнего сына после смерти его отца. Ребенок был помещен в детский дом. Однако в течение полугода тагильчанка продолжала получать детскую пенсию по потере кормильца.
Прокуратура собрала доказательства того, что содержанием и уходом за малолетним ребенком осуществляло государственное учреждение, из чего следовало, что получение пособия гражданкой являлось незаконным.
Женщина должна была передать в Пенсионный фонд информацию о том, что её ребенок находится в детском доме.
Прокуратура Дзержинского района направила мировому судье иск о взыскании с матери в интересах ребенка незаконно полученных денежных средств в размере 26 873 рублей. Иск находится на рассмотрении, информирует «Тагильский рабочий».