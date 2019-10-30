Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика дома за 68,1 миллиона рублей в Уральце

Новый жилой дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Срок выполнения заказа 10 месяцев с момента подписания контракта. Подготовительные работы должны начаться в ноябре этого года, а ввод дома в эксплуатацию запланирован на август 2020 года. Здание будет состоять из четырёх этажей с двумя подъездами. Всего в доме будет 30 квартир: шесть однокомнатных, шестнадцать двухкомнатных и восемь трехкомнатных.