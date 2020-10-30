Дмитрий Медведев поручит изменить порядок выплат на детей до трех лет

Дмитрий Медведев отметил, что стали возникать ситуации, когда из-за эпидемии коронавируса граждане не успевают подать соответствующее заявление на выплаты в срок. Из-за этого они получают деньги не с даты рождения ребенка, а с момента подачи обращения.