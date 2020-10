Дмитрий Медведев поручит изменить порядок выплат на детей до трех лет

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручит проверить возможность выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет с момента рождения, а не с даты заявления на получение пособия, пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что стали возникать ситуации, когда из-за эпидемии коронавируса граждане не успевают подать соответствующее заявление на выплаты в срок. Из-за этого они получают деньги не с даты рождения ребенка, а с момента подачи обращения. Я поручу однопартийцам рассмотреть возможность законодательных изменений, чтобы денежные средства начислялись с момента рождения ребенка, сказал зампред. Медведев также подчеркнул важность борьбы с бюрократической составляющей, из-за которой случаются различные задержки даже в момент трудной эпидемиологической обстановки. Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты на детей до трех лет будут начисляться автоматически. Мера будет действовать до 1 марта 2021 года. ​​​​​​​Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей

