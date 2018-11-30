Мужчина с кошкой ограбил хлебный киоск в Верхней Салде

Преступник напал на продавщицу и забрал у неё выручку в размере 4 тыс. рублей. Женщина смогла запомнить нападавшего и сообщила в полицию примерный рост, возраст и цвет одежды.

Переданные сведения не имели бы ценности, но на куртке грабителя была нарисована кошка, благодаря которой правоохранители через 15 минут задержали мужчину. Он сумел уйти на расстояние в 300 метров от места совершения преступления, сообщает «Комсомольская правда Урал».

В карманах куртки была обнаружена похищенная сумма. Злоумышленником является ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 36-летний местный житель, который вышел из тюрьмы около года назад,рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».