Воры в Екатеринбурге увезли на санках сейф с 10 млн рублей
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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23 ноября из квартиры №90 на улице Татищева в Екатеринбурге грабители вынесли сейф. Владелец сообщил, что в нем находилось более десяти млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина, из квартиры которого вынесли сейф, сказал, что дверь взломали отмычками. Ящик, весом в 100 кг, был надежно прикручен к стене.
Злоумышленники не смогли открыть замок, поэтому просто вынесли сейф из помещения, погрузили на санки и увезли.
Сотрудники полиции ищут грабителей или очевидцев происшествия, сообщает Е1.
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