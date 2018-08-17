Кража оборудования со строительной площадки произошла в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось по адресу улица Максарева, 9.

Объявление о краже появилось в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Если кто-то видел или проходил мимо и заметил, как выносят оборудование или выезжает машина из ворот - сообщите, просит подписчик группы.

Заявление в полицию от пострадавших пока не поступало.