Кража оборудования со строительной площадки произошла в Нижнем Тагиле

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14 августа 2018 года в период с 4:00 до 6:00 в Нижнем Тагиле произошла кража оборудования со строительной площадки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось по адресу улица Максарева, 9.
Объявление о краже появилось в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
Если кто-то видел или проходил мимо и заметил, как выносят оборудование или выезжает машина из ворот - сообщите, просит подписчик группы.
Заявление в полицию от пострадавших пока не поступало.
Получить более подробную информацию у автора поста редакции TagilCity.ru не удалось.
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