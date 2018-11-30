Напавший на девушку в Екатеринбурге насильник предстанет перед судом
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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Материалы уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Сысерти, подозреваемого в изнасиловании, направлены в суд для рассмотрения по существу. Жертвой стала молодая екатеринбурженка.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам уголовного дела, ночью 3 мая подозреваемый встретил молодую девушку недалеко от Ботанического сада. Воспользовавшись отсутствием людей, он совершил в её отношении действия сексуального характера, а после скрылся с места преступления.
Установить причастность ранее судимого жителя Сысерти к совершению преступления позволила молекулярно-генетическая экспертиза, сообщает «Вечерний Екатеринбург». На данный момент следователи направили материалы расследования в судебные органы для рассмотрения дела по существу.
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