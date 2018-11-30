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Пропал после беседы в полиции: в Нижнем Тагиле разыскивают 57-летнего мужчину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропал после беседы в полиции: в Нижнем Тагиле разыскивают 57-летнего мужчину

Сегодня, 16:41ОбществоФото: Поисковый отряд «Скорпион»
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