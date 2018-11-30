Пропал после беседы в полиции: в Нижнем Тагиле разыскивают 57-летнего мужчину
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Поисковый отряд «Скорпион»
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В Нижнем Тагиле пропал 57-летний мужчина. С родственниками он не связывался в течение недели, а за некоторое время до пропажи он был в полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Родственники пропавшего отмечают, что ранее мужчина всегда был доступен - как по телефону, так и в соцсетях. Однако почти неделю родные не могут с ним связаться. Также источники сообщают, что пропавший любил выпить.
Также стало известно, что мужчина перед тем, как исчезнуть, был в полиции на профилактической беседе. После он вышел из здания отдела и его никто не видел.
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Поисками жителя Нижнего Тагила занимаются волонтёры поискового отряда «Скорпион».
В пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» обещали дать комментарий позже.
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