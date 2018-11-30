Счета экс-директора уральской «Малина Медиа» Екатерины Дегай арестованы решением суда

В июле 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Малина Медиа», в рамках данного дела был наложен арест на имущество и счета одной из основательниц интернет-ТВ Екатерины Дегай. Такая мера защиты интересов кредиторов будет действовать до вынесения решения суда. Однако заседание пока не назначено.