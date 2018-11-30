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Счета экс-директора уральской «Малина Медиа» Екатерины Дегай арестованы решением суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Счета экс-директора уральской «Малина Медиа» Екатерины Дегай арестованы решением суда

Сегодня, 12:33ОбществоФото: страница facebook Екатерина Дегай/ ekaterina.degay
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