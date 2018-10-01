ФСБ может завести дело на ТВ-компанию на Урале из-за пропажи миллионов

Бывшие руководители ООО «Малина Медиа» задолжали компании «4 канал» около 20 млн рублей. Маматов, выкупив этот долг у канала, взыскал основную его сумму через арбитражный суд.

После этого директор пиар-агентства написал заявление в ФСБ, обвинив экс-руководителей компании-должника в мошенничестве. Под предлогом развития интернет-ТВ «Малина» Чебыкина и Дегай брали крупные кредиты, после чего выводили средства для личного пользования, считает Маматов. Со слов заявителя, в общей сложности мошенницы похитили не менее 5 млн рублей, информирует Znak.com.