Представлялась страховым агентом: жительница Талицы обвиняется в мошенничестве
Сегодня, 15:10Общество
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В Талице предстанет пред судом местная жительница, которая под видом страхового агента похищала деньги у граждан.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2018 года в ТЦ «Марс» подсудимая, выдавая себя за агента страховой компании, предложила местному жителю услуги по автострахованию. Таким образом, под видом оплаты полиса ОСАГО она заполучила 5,5 тысячи рублей.
При этом сотрудники прокуратуры выясняли что, женщина не числилась в штате представленной страховой организации.
Далее в ходе расследования обнаружились еще девять случаев обмана граждан. Везде мошенница предлагала услуги по автострахованию.
Уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» направлено в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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