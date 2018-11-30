В поисках Нарнии: свердловчанин попытался спрятаться от судебных приставов в шкафу

Житель посёлка Арти являлся подозреваемым по уголовному делу, возбуждённому по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». После того как он не явился в зал судебного заседания, его объявили в розыск.