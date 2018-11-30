В поисках Нарнии: свердловчанин попытался спрятаться от судебных приставов в шкафу
Сегодня, 08:00ОбществоФото: r66.fssprus.ru
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После того, как житель посёлка Арти не явился в суд для оглашения приговора по делу, где являлся подозреваемым, судебные приставы решили навестить мужчину дома. Спастись от них свердловчанин решил в Нарнии и попытался спрятаться в шкафу.
Житель посёлка Арти являлся подозреваемым по уголовному делу, возбуждённому по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». После того как он не явился в зал судебного заседания, его объявили в розыск.
Судебные приставы наведались в квартиру подозреваемого, жена которого заявила, что дома никого нет. Приставы решили проверить это и обнаружили мужчину спрятавшимся в шкафу. После этого его доставили в зал судебного заседания, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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