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Археологи обнаружили в Австрии мобильный телефон XIII века (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Археологи обнаружили в Австрии мобильный телефон XIII века (ВИДЕО)

30 декабря 2015, 13:35ОбществоMaurice
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