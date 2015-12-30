Археологи обнаружили в Австрии мобильный телефон XIII века (ВИДЕО)

В Сети набирает популярность видео странных археологических находок из Австрии.

В видеоролик, представленном на YouTube-канале уфологов «Paranormal Crucible», показаны фотографии 800-летнего объекта, который, предположительно, является глиняной копией современного мобильного телефона.

Древний «муляж телефона» имеет ту же форму и «функционал», что и образцы цифровой техники: на него нанесены изображения экрана и клавиш, подписанные шумерской клинописью, сообщает Express.

Что это, свидетельство о развитой цивилизации или путешествиях во времени? задается вопросом автор ролика.

Клинопись была одной из первых систем письменности, разработанных древними шумерами Месопотамии около 3500 — 3000 лет до нашей эры.

Данный язык оставался загадкой вплоть до 19 века. Редакция канала отмечает, что на данный момент найдены около 2 миллионов различных табличек с клинописью шумеров.

Несмотря на то, что достоверной информации о находке нет, сообщается, что «телефон» обнаружен при раскопках в Зальцбурге в культурном слое, относящемуся к 13 веку нашей эры. При этом создать находку могли и на много тысяч лет раньше.

Большинство интернет-пользователей, которые активно делятся фотографиями «находки» в соцсетях уверены, что это — мистификация, а «таинственный артефакт тринадцатого века с клинописью, который странным образом напоминает сотовый телефон» — обычная табличка.

Тип письма указывает на то, что данный объект когда-то привезли из древней Месопотамии (территории современного Ирака или Ирана). В то же время, как отмечается в видеоролике, объяснений того, как табличка с древними рунами оказалась в Австрии нет.

К сожалению информация о данном сенсационном открытии ограничен сетует автор конспирологического сайта tothedeathmedia.com.

Некоторые уфологи уже набросились на «открытие», называя его «доказательством пришельцев, посещающих древние цивилизации на Земле, и приносящих сложные технологии примитивным существам».

Скотт Уоринг, редактор НЛО Daily, заявил:

Как видно, создатель этого сотового телефона обладал знаниями и представлениями о технологиях будущего.

Это означает, что, вполне возможно, в далеком прошлом кто-то видел что-то напоминающее устройство связи, такое, как мобильный телефон, и решил воссоздать его в камне заключил эксперт.