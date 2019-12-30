«Никаких форс-мажоров». Как будут работать больницы Нижнего Тагила в праздничные дни

Согласно информации с официального сайта Нижнего Тагила, Демидовская городская больница 31 декабря будет работать с 8 часов утра и до 8 часов вечера. В остальные дни — с 8:00 до 15:00.

Главный врач «Демидовской» Сергей Овсянников рассказал TagilCity.ru, что больницы полностью готовы и укомплектованы. Назначены дежурные врачи.

Нужно задавать вопрос готовы ли мы к оказанию помощи, если количество обратившихся увеличится. Повышение заболеваемости возможно, но мы не рассматриваем это как вспышку. В любом случае наши лечебные учреждения готовы к подобному,пояснил Овсянников.

Городская больница № 4, в которую также входит поликлиника № 2, 31 декабря будут работать с 8:00 и до 19:00. В следующие дни — с 8:00 до 14:00.

Заместитель главного врача городской больницы № 4 Ольга Никулина рассказала, что больница полностью готова, а бригады назначены на каждый день.

Больница готова. Никакого большого наплыва нет. Всё идёт стабильно, как в обычные дни. Бригады есть на каждый день. Больницы работают усиленно 3 и 6 января. Будет всё руководство, все заведующие. Выведены будут все дополнительные службы. Так же будет и в нашей поликлинике. Никаких форс-мажоров мы не ожидаем,рассказала Никулина.

Детская городская больница будет вести амбулаторный приём с с 8:00 до 10:00. Оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках будет вестись с 8:00 до 15:00.

Заместитель главного врача Детской городской больницы Ольга Булдакова рассказала, что вызвать врача на дом можно будет до 13:00, а обслуживать они будут до 15:00.

Вся информация есть на сайте. Дежуранты назначены. Будет приём в поликлиниках, приём и обслуживание вызовов на дом,добавила Булдакова.

Скорая помощь, стационары и травмпункты будут работать круглосуточно.