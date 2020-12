Куда обратиться заболевшим? Как будут работать больницы Нижнего Тагила в праздники

В Нижнем Тагиле больницы и поликлиники будут работать в новогодние каникулы. TagilCity.ru рассказывает о графике их работы на период праздников.

Поликлиника на улице Окунева, 30 с 1 по 10 января будет оказывать неотложную помощь с 8.00 до 14.00, принимать будет дежурный врач. В Демидовской поликлинике на улице Горошникова, 37 пациентов также будут принимать с 8.00 до 14.00, однако 9 и 10 января время увеличится до 15.00. Городские поликлиники на улице Металлургов, 2б и Липовом тракте, 30а с 1 по 8 января работают с 8.00 до 15.00, в субботу до 14.00, в воскресенье до 13.00.и 12.00 сообветственно. Во все дни в поликлинике на улице Новострой, 24 медики окажут помощь с 8.00 до 20.00, однако с 15.00 будет вестись доврачебный прием. Дополнительно горбольница №4 будет принимать пациентов на улице Дружинина, 53 с 2 по 10 января с 8.00 до 15.00. 31 декабря поликлиники Нижнего Тагила работают в обычном режиме. Поликлиники детской горбольницы будут принимать вызовы на дом до 13.00. Врач будет обходить больных до 15.00. Кроме того, пациентов с неотложными состояниями будут принимать с 3 по 6, а также 8 декабря в поликлиниках по адресам: Тагилстроевская, 4, Балакинская, 16, Окунева, 32 и Победы, 42 Скорая помощь, стационары и травмпункты во все дни будут работать круглосуточно.

