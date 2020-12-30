Куда обратиться заболевшим? Как будут работать больницы Нижнего Тагила в праздники

Поликлиники детской горбольницы будут принимать вызовы на дом до 13.00. Врач будет обходить больных до 15.00. Кроме того, пациентов с неотложными состояниями будут принимать с 3 по 6, а также 8 декабря в поликлиниках по адресам: Тагилстроевская, 4, Балакинская, 16, Окунева, 32 и Победы, 42