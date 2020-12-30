В Свердловской области 158 туристов получили штраф за не предоставление COVID-статуса

В Свердловской области 158 туристов получили штраф за не предоставление COVID-статуса

Сегодня, 12:31ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области оштрафованы 158 человек, вернувшихся из-за рубежа и не предоставивших COVID-статус.

За период с 1 августа по 28 декабря в Свердловскую область вернулись почти 52 тысячи туристов. Из них 1307 не предоставили результаты анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За указанный период суд выписал 158 штрафов на сумму почти 1,5 миллиона рублей. В отношении 853 свердловчан возбуждены административные дела. Еще 454 жителям области направлено извещение о дате и месте составления административного материала. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, за период с 1 августа по 20 ноября сумма штрафов за не предоставленный COVID-статус в Свердловской области составила 532 тысячи рублей.

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