В Свердловской области Минздрав откроет дополнительные классы в медицинских школах

В Свердловской области в честь Года медработника Минздрав откроет дополнительные классы в медшколах.

Об появлении дополнительных учебных мест заявил вице-губернатор региона Павел Креков, сообщает Департамент информационной политики. Пандемия COVID-19 научила нас более уважительно относиться к медицинским сотрудникам. Они совершают подвиг, а их профессия набирает престиж. По поручению губернатора будет составлен план мероприятий на 2021 год, рассказал замгубернатора. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов подчеркнул, что 2021 год определен как год именно медработника, а не врача. Так как свой вклад в общее дело вносят не только доктора, но и сотрудники скорой, медсестры и другой персонал. Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники ГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области. В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter