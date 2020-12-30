В Свердловской области Минздрав откроет дополнительные классы в медицинских школах

В Свердловской области Минздрав откроет дополнительные классы в медицинских школах

Сегодня, 16:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в честь Года медработника Минздрав откроет дополнительные классы в медшколах.

Об появлении дополнительных учебных мест заявил вице-губернатор региона Павел Креков, сообщает Департамент информационной политики.

Пандемия COVID-19 научила нас более уважительно относиться к медицинским сотрудникам. Они совершают подвиг, а их профессия набирает престиж. По поручению губернатора будет составлен план мероприятий на 2021 год, рассказал замгубернатора.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов подчеркнул, что 2021 год определен как год именно медработника, а не врача. Так как свой вклад в общее дело вносят не только доктора, но и сотрудники скорой, медсестры и другой персонал.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники ГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области.

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