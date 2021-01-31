Семеро в автобусе: история задержанных на несогласованном митинге в Нижнем Тагиле

Мужчина добавил, что ни у кого из тагильчан не проверяли документы, просто «пожурили и отпустили» — полицейские попросили не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях. Его обратный путь домой пролегал через Современник. На площади он оказался около 14.00, спустя два часа после начала мероприятия. К этому времени на месте находились в основном правоохранители.