Семеро в автобусе: история задержанных на несогласованном митинге в Нижнем Тагиле

Семеро в автобусе: история задержанных на несогласованном митинге в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле один из задержанных на несанкционированном митинге 31 января рассказал TagilCity.ru, как оказался в полицейском автобусе и чем все закончилось.

В воскресенье в Нижнем Тагиле митингующие собрались на площади у Современника. Затем, после остановки на Театральной площади, процессия направилась дальше по проспекту Ленина и повернула на проспект Мира. В какой-то момент полицейские вывели из толпы молодого человека.

У бывшего «Зеленого бульвара» несколько протестующих сцепились за руки и попытались организовать своеобразный «живой щит», не давая пройти правоохранителям. Один из тагильчан потерял равновесие и упал, я попытался помочь ему подняться, но в этот момент меня тоже поймали и повели в автобус, рассказывает TagilCity.ru мужчина.

Далее, по словам собеседника издания, в автобус начали заводить еще людей. В общей сложности в полицейской машине оказались семь задержанных жителей Нижнего Тагила. Молодой человек, которого привели первым, начал громко кричать с требованием сообщить причину задержания.

Затем граждан доставили к отделению полиции на улице Островского. Шесть человек остались в полицейском транспортном средстве. Задержанного, который кричал по дороге, отвели в участок.

Молодого человека, которого вывели из автобуса, попросили предъявить документы. У него их не оказалось и его отпустили. Он провел в участке всего несколько минут. Затем нам всем сказали выходить из автобуса и расходиться, поделился очевидец.

Мужчина добавил, что ни у кого из тагильчан не проверяли документы, просто «пожурили и отпустили» — полицейские попросили не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях. Его обратный путь домой пролегал через Современник. На площади он оказался около 14.00, спустя два часа после начала мероприятия. К этому времени на месте находились в основном правоохранители.

Photo:Собеседник TagilCity.ru

Напомним, 31 января в несанкционированном массовом мероприятии в Нижнем Тагиле приняли участие около 150 человек.

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