В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку конного клуба после травмы ребенка
Сегодня, 08:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура проведет проверку конного клуба «Талисман» в Екатеринбурге, где лошадь ударила копытом ребенка, сообщает интернет-издание Znak.
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Сотрудники надзорного ведомства опросят свидетелей и установят все обстоятельства произошедшего. В частности, будет установлено соблюдалось ли законодательство об охране жизни и здоровья детей, достаточно ли у конного клуба инструкторов и осуществляется ли надлежащий контроль за животными.
Напомним, что инцидент произошел 25 мая. Девочка пришла с подругой на пробное занятие в конный клуб «Талисман». Дети без присмотра инструкторов вывели лошадь на манеж. В этот момент животное ударило копытом 14-летнюю девочку. Школьница получила множественные переломы, травму носа и травму губы. По словам опекуна девочки, ребенку потребуется несколько пластических операций. Семья намерена добиваться от конного клуба компенсации.
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