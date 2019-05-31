В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку конного клуба после травмы ребенка

Сотрудники надзорного ведомства опросят свидетелей и установят все обстоятельства произошедшего. В частности, будет установлено соблюдалось ли законодательство об охране жизни и здоровья детей, достаточно ли у конного клуба инструкторов и осуществляется ли надлежащий контроль за животными.