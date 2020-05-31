«Мужика занесло»: митрополит Екатеринбурга не простил проклявшего санврачей монаха

Как сообщалось ранее, 31 мая сторонники сниигумена планировали просить у церковного руководства прощения для своего проповедника. Для этого прихожане пришли в Свято-Троицкий собор Екатеринбурга. Митрополит Кирилл, узнав о желании верующих, перенёс сюда чтение литургии.

Епископа дожидалось несколько гражданских снаружи собора, внутри здания находились люди в форме – то ли для поддержки прихожан, то ли для защиты церковника. Пришло всего около пятнадцати человек, сообщает издание. На их просьбы простить наставника митрополит был непреклонен – он назвал проклятие «на весь христианский мир» перебором.

[Схиигумен] Сeргий нарушил цeрковную присягу. Он нарушил своe монашeство. Я его просто попросил: постой, помолись. Всe его проповeди — это что мы [переживаeм] цифровизацию. Но когда идeт проклятиe на весь христианский мир — это перeбор, заявил Кирилл.

По словам митрополита, за прощением Сергий должен обратиться лично. Однако, монах не пришёл н на одну из встреч с епископом.

Я его очень люблю, мы с ним очень дружили, но мужика занесло,добавил Кирилл.