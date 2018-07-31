80% замечаний устранены: проверка школ прошла в Нижнем Тагиле

Совещание проводил временно исполняющий обязанности Главы города Владислав Пинаев. На встрече присутствовали руководители управления образования и городским хозяйством, ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», муниципальных дорожных предприятий.

Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством, сообщил, что ГИБДД выдала предписания по состоянию дорог, по которым осуществляется автобусная перевозка школьников. МУП «Сигнал-3», «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» проводят ремонтные работы.

80% замечаний, выявленных во время комиссионного обследования школ, уже ликвидированы.