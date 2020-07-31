В Екатеринбурге СК начал проверку после падения из-за ветра забора на подростка

По предварительной информации, секция шумопоглощающего забора упала на ребенка, когда он проезжал мимо на электросамокате. В результате мальчик получил травму ноги. Ему была оказана необходимая помощь в травмпункте.

В ходе проверки сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Кроме того, устанавливается когда и какая организация установила забор, а также кто является ответственным за его надлежащее использование.