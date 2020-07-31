В Екатеринбурге СК начал проверку после падения из-за ветра забора на подростка
Сегодня, 14:00ОбществоФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения о травмировании 11-летнего мальчика из-за падения на него школьного забора, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
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По предварительной информации, секция шумопоглощающего забора упала на ребенка, когда он проезжал мимо на электросамокате. В результате мальчик получил травму ноги. Ему была оказана необходимая помощь в травмпункте.
В ходе проверки сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Кроме того, устанавливается когда и какая организация установила забор, а также кто является ответственным за его надлежащее использование.
Также проводится опрос очевидцев.
Ранее по данному факту проверку начала прокуратура.
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