Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября
Сегодня, 09:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября, пишет РИА «Новости».
Власов объяснил свое предложение тем, что ученики школ и студенты в июне сдают экзамены, у них очень больная нагрузка. По факту каникулы длятся два месяца. Также депутат отметил, что многие старшеклассники и студенты летом находят подработку.
Депутат обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Пилотный проект он предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.
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