На 73 году жизни скончался художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров, сообщают «Новые известия».

Анаталий Прохоров являлся одним из организаторов анимационной студии «Пилот», которая стала первой негосударственной студией в СССР. На студии компьютерной анимации «Петербург», художественным руководителем которой с 2003 года также являлся Прохоров, было произведено 210 серий мультсериала «Смешарики». В 2008 году за участие в его создании он получил государственную премию России. В сериале рассказывается о приключениях шарообразных выдуманных животных, попадающих в различные ситуации. Мультфильм смотрят как дети, так и взрослые, так как среди серий есть не только развлекательные, но и раскрывающие философские темы. По словам известных мультипликаторов, кончина Анатолия Прохорова — невосполнимая потеря. Напомним, что 25 августа ушел из жизни известный журналист-тагильчанин, Геннадий Панюхин. В Нижнем Тагиле скончался журналист Геннадий Панюхин

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter