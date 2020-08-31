Скончался художественный руководитель мультсериала «Смешарики»

Скончался художественный руководитель мультсериала «Смешарики»

Сегодня, 09:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На 73 году жизни скончался художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров, сообщают «Новые известия».

Анаталий Прохоров являлся одним из организаторов анимационной студии «Пилот», которая стала первой негосударственной студией в СССР.

На студии компьютерной анимации «Петербург», художественным руководителем которой с 2003 года также являлся Прохоров, было произведено 210 серий мультсериала «Смешарики».

В 2008 году за участие в его создании он получил государственную премию России.

В сериале рассказывается о приключениях шарообразных выдуманных животных, попадающих в различные ситуации. Мультфильм смотрят как дети, так и взрослые, так как среди серий есть не только развлекательные, но и раскрывающие философские темы.

По словам известных мультипликаторов, кончина Анатолия Прохорова — невосполнимая потеря.

Напомним, что 25 августа ушел из жизни известный журналист-тагильчанин, Геннадий Панюхин.

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