Тагильчане дали оценку благоустройству дворов на ВМЗ

Тагильчане дали оценку благоустройству дворов на ВМЗ

Сегодня, 12:12ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле благоустройство придомовой территории девяти домов на ВМЗ в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская почти закончено. Местные жители остались довольны результатом и поблагодарили мэра Владислава Пинаева, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Замечательно! И асфальт, и все эти игровые площадки огромные… Большое спасибо!сказала местная жительница.

На данный момент уже были организованы игровые зоны для маленьких детей, а также школьников. Кроме того, завершается установка тренажеров.

Реконструкция дворов осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня в Нижнем Тагиле проходит рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николая Смирнова с представителями администрации города. Проводится осмотр объектов, которые были отремонтированы в этом году. В рамках встречи уже был проведен осмотр Парка Победы, строящегося парка в микрорайоне Муринские пруды, Мемориала воинской славы на кладбище «Центральное». Также планируется осмотреть дом № 3 на улице Бажова после капитального ремонта и общественную территорию на улице Зари, 21.

Благоустройство придомовой территории
Photo:TagilCity.ru

Кроме того, сегодня состоится торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки на Девятом поселке.

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