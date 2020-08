Тагильчане дали оценку благоустройству дворов на ВМЗ

В Нижнем Тагиле благоустройство придомовой территории девяти домов на ВМЗ в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская почти закончено. Местные жители остались довольны результатом и поблагодарили мэра Владислава Пинаева, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Замечательно! И асфальт, и все эти игровые площадки огромные… Большое спасибо!сказала местная жительница. На данный момент уже были организованы игровые зоны для маленьких детей, а также школьников. Кроме того, завершается установка тренажеров. Реконструкция дворов осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сегодня в Нижнем Тагиле проходит рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николая Смирнова с представителями администрации города. Проводится осмотр объектов, которые были отремонтированы в этом году. В рамках встречи уже был проведен осмотр Парка Победы, строящегося парка в микрорайоне Муринские пруды, Мемориала воинской славы на кладбище «Центральное». Также планируется осмотреть дом № 3 на улице Бажова после капитального ремонта и общественную территорию на улице Зари, 21. Благоустройство придомовой территории Photo: TagilCity.ru Кроме того, сегодня состоится торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки на Девятом поселке.

Related news: В Нижнем Тагиле обновленный Парк Победы планируется открыть через неделю

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter