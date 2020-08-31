Тагильчане дали оценку благоустройству дворов на ВМЗ

Сегодня в Нижнем Тагиле проходит рабочая встреча министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николая Смирнова с представителями администрации города. Проводится осмотр объектов, которые были отремонтированы в этом году. В рамках встречи уже был проведен осмотр Парка Победы, строящегося парка в микрорайоне Муринские пруды, Мемориала воинской славы на кладбище «Центральное». Также планируется осмотреть дом № 3 на улице Бажова после капитального ремонта и общественную территорию на улице Зари, 21.