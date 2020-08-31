В Нижнем Тагиле обновленный Парк Победы планируется открыть через неделю

В Нижнем Тагиле обновленный Парк Победы планируется открыть через неделю

Сегодня, 10:59ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле завершается реконструкция Парка Победы в Тагилстроевском районе. Планируется, что его торжественное открытие состоится уже через неделю, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Сегодня в Нижний Тагил с рабочим визитом приехал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, замглавы по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым и директором МУП «Тагилдорстрой» Игорем Васильевым проводят осмотр объектов, отремонтированных в этом году.

В середине августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал, что парк имеет почти законченный вид. На тот момент не доделана была площадка для выгула собак, а также детский комплекс. Кроме того, ожидалось, что будет поставлена канатная дорога рядом с горкой, а также полностью выложат плитку. На данный момент еще не обустроена площадка для выгула собак. Работы находятся в завершающей стадии.

Парк Победы
Photo:TagilCity.ru

Напомним, реконструкция Парка Победы проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Тагилстроевском районе, помимо данного объекта, осуществляется обустройство парка в микрорайоне Муринские пруды.

Сегодня в рамках встречи также планируется провести осмотр Мемориала воинской славы на кладбище «Центральное», придомовой территории девяти домов в районе улиц Верхняя Черепанова — Выйская, дома № 3 на улице Бажова после капитального ремонта, общественной территории на улице Зари, 21.

Кроме того, пройдет торжественная церемония открытия многофункциональной спортивной площадки на Девятом поселке.

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