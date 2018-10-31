Чудновец обратилась в прокуратуру с просьбой отменить концерт Фейса в Екатеринбурге
Общественный деятель Евгения Чудновец обратилась в прокуратуру Екатеринбурга с заявлением, в котором она просит отменить концерт рэпера Фейса в уральской столице. Однако данный концерт был отменен самим певцом в сентябре 2018 года.
Евгения Чудновец обратилась в прокуратуру с просьбой отменить концерт певца Фэйса, который, по её мнению, должен состояться 6 ноября в Концертном холле Свобода по адресу: город Екатеринбург, улица Карьерная, дом 16. Причиной своего обращения Чудиновец называет ненормативную лексику, содержащуюся в текстах автора и исполнителя.
Как выяснилось позже, общественная активистка ошиблась с адресом, ведь указанный Концертный холл «Свобода» располагается в центре Екатеринбурга, а сам концерт рэпер отменил еще в сентябре.
Узнав о том, что концерт отменен, Чудиновец заявила, что во всем виноват интернет, содержащий некорректную информацию.
Информация в интернете оказалась не обновленной, и вообще, она вводит в заблуждение, в том числе, и адрес был неверно указан в объявлении. Мне стоило, наверное, позвонить в клуб, который хотел предоставить площадку для этого «артиста», и все узнать по телефону. Но я не стала на это время тратить и сразу написала в прокуратуру. Прошу прощения за мою поспешность, часто действую быстро и эмоционально. Ну, на ошибках учатся. Зато прокуратура г. Екатеринбурга уже в курсе и, думаю, не допустит того, чтобы Фейс выступал на Урале с тем же репертуаром, в котором содержится мат и прочее непотребство, пишет активистка в социальной сети.