Чудновец обратилась в прокуратуру с просьбой отменить концерт Фейса в Екатеринбурге

Информация в интернете оказалась не обновленной, и вообще, она вводит в заблуждение, в том числе, и адрес был неверно указан в объявлении. Мне стоило, наверное, позвонить в клуб, который хотел предоставить площадку для этого «артиста», и все узнать по телефону. Но я не стала на это время тратить и сразу написала в прокуратуру. Прошу прощения за мою поспешность, часто действую быстро и эмоционально. Ну, на ошибках учатся. Зато прокуратура г. Екатеринбурга уже в курсе и, думаю, не допустит того, чтобы Фейс выступал на Урале с тем же репертуаром, в котором содержится мат и прочее непотребство, пишет активистка в социальной сети.