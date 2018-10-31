Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Чудновец обратилась в прокуратуру с просьбой отменить концерт Фейса в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
42937179 1930013007303234 90753273144803328 n

Чудновец обратилась в прокуратуру с просьбой отменить концерт Фейса в Екатеринбурге

Сегодня, 10:07ОбществоФото: страница Евгении Чудновец в фэйсбуке/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008836601891
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина