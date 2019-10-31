16 единиц снегоуборочной техники вышли на дороги Нижнего Тагила
Сегодня, 16:31ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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31 октября в Нижнем Тагиле резко ухудшилась погода. Дорожные службы рассказали редакции TagilCity.ru, как борются с осадками.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Компания «УБТ-Сервис» отправила на дороги города около десяти единиц техники. По словам директора организации Гаджи Абдулова, если снегопад усилится, то количество машин увеличится до 20.
Всё зависит от погодных условий и требований Службы заказчика городского хозяйства, сказал Абдулов.
Сейчас МУП«Тагилдорстрой» задействовала шесть комбинированных машин, а в случае усиления осадков на дороги выедут все единицы техники организации.
Напомним,в конце недели жителей Нижнего Тагила ждут осадки в виде снега и - 9 в в ночные часы. ГИБДД просит быть бдительными на дорогах во избежание ДТП.
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