16 единиц снегоуборочной техники вышли на дороги Нижнего Тагила

Компания «УБТ-Сервис» отправила на дороги города около десяти единиц техники. По словам директора организации Гаджи Абдулова, если снегопад усилится, то количество машин увеличится до 20.

Всё зависит от погодных условий и требований Службы заказчика городского хозяйства, сказал Абдулов.

Сейчас МУП«Тагилдорстрой» задействовала шесть комбинированных машин, а в случае усиления осадков на дороги выедут все единицы техники организации.