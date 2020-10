«Грязь с Запада». На Урале националисты устроили пикет у празднующего Хэллоуин бара

В уральской столице группа православных активистов организовала пикет у бара, в котором праздновали Хэллоуин, сообщает Е1.

Мероприятие «в защиту русских традиционных ценностей» состоялось у бара «Самоцвет», в котором проходила костюмированная вечеринка. Один из активистов стоял с плакатом, гласящим: «У русских нет праздника Хеллоуин», в это время другие единомышленники пытались объяснить этот тезис посетителям бара и прохожим. Выбор националистом из «Уральского право-консервативного движения» остановился именно на этом баре, поскольку именно там состоялась одна из вечеринок в рамках Уральской недели гордости. Такие рассадники разврата и извращений работают против всего населения Российской Федерации. Мы не даем русофобам забыть о том, что их деятельность неприемлема и мы наблюдаем за нарушениями закона с их стороны! УПКД также провело разъяснительную работу со всеми интересующимися гражданами о значении чуждого здоровому населению России Хеллоуина и о недопустимости пропаганды грязи, идущей к нам с Запада,отметил лидер движения националистов Андрей Кузьминский. Напомним, в сентябре эта же организация дежурила у ночного клуба во время вечеринки, прошедшей по случаю «Неделе гордости» ЛГБТ. Пикеты у ночного клуба, по мнению Кузьминского, помогли обществу заявить о своей позиции. Они хотели показать, что за происходящим осуществляется контроль и ситуацию без внимания никто не оставит. Националисты планируют бороться с ЛГБТ-сообществом на Урале

