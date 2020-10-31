«Грязь с Запада». На Урале националисты устроили пикет у празднующего Хэллоуин бара

Такие рассадники разврата и извращений работают против всего населения Российской Федерации. Мы не даем русофобам забыть о том, что их деятельность неприемлема и мы наблюдаем за нарушениями закона с их стороны! УПКД также провело разъяснительную работу со всеми интересующимися гражданами о значении чуждого здоровому населению России Хеллоуина и о недопустимости пропаганды грязи, идущей к нам с Запада,отметил лидер движения националистов Андрей Кузьминский.