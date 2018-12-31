600 жителей села Серебрянка получили доступ к сети интернет

28 декабря в Серебрянке ввели в эксплуатацию вышку, которая позволит местным жителям пользоваться интернетом, не выходя из дома. Ранее доступ в сеть имелся только в социальных объектах: школе, библиотеке, доме культуры, ФАП, администрации, почте и пожарном депо.

Работы по предоставлению доступа в сеть интернет велись по распоряжению руководства Свердловской области и под контролем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сообщает пресс-служба администрации города.