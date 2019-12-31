Жидкость для животных и грязная вода : в Екатеринбурге пресекли производство алкоголя
Сегодня, 11:19ОбществоФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге силовики пресекли работу точки по производству немаркированного алкоголя. Для производства спиртного злоумышленники использовали воду из системы отопления и жидкость для обработки животных. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Точка по производству алкоголя находилось на улице Черняховского, суррогат хранился в нескольких складских помещениях.
При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков, рассказал Валерий Горелых.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Реализовывался алкоголь через сеть городских кафе. Среди компонентов для производства спиртного правоохранители нашли жидкость для профилактики инфекционных болезней животных. Воду брали из трубы отопления. Силовики изъяли 26 тысяч бутылок различного спиртного, среди которых водка «Хортица» и «Белуга», виски «Джек Дэниэлс», коньяк «Кенигсберг» и «Хеннесси», а так же вино «Киндзмараули», ром и многие другие.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей