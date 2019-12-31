Жидкость для животных и грязная вода : в Екатеринбурге пресекли производство алкоголя

При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков, рассказал Валерий Горелых.

Реализовывался алкоголь через сеть городских кафе. Среди компонентов для производства спиртного правоохранители нашли жидкость для профилактики инфекционных болезней животных. Воду брали из трубы отопления. Силовики изъяли 26 тысяч бутылок различного спиртного, среди которых водка «Хортица» и «Белуга», виски «Джек Дэниэлс», коньяк «Кенигсберг» и «Хеннесси», а так же вино «Киндзмараули», ром и многие другие.