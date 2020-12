В Свердловской области 2021 год станет Годом медработника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что наступающий год будет назван Годом медработника.

Объявляю 2021 год на Среднем Урале Годом медработника, написал в Instagram глава региона. Евгений Куйвашев отметил, что власти Свердловской области направят силы на благоприятные перемены для сотрудников медицинских учреждений. Напомним, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов уточнил, что год получил такое название не случайно. Он отметил, что свой вклад в медицинское дело вносят все сотрудники отрасли, а не только врачи. Кроме того, в регионе откроют дополнительные классы в медшколах. В Свердловской области Минздрав откроет дополнительные классы в медицинских школах

