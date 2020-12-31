В Свердловской области 2021 год станет Годом медработника

Напомним, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов уточнил, что год получил такое название не случайно. Он отметил, что свой вклад в медицинское дело вносят все сотрудники отрасли, а не только врачи. Кроме того, в регионе откроют дополнительные классы в медшколах.