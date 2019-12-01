Сборная Финляндии по футболу станет третьим соперником России на Евро-2020
Сегодня, 12:19СпортФото: Медиахолдинг1Mi
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30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Определён четвёртый соперник сборной России на чемпионате Европы. Им стала команда Финляндии. В рамках своей группы россияне также сыграют со сборными Дании и Бельгии.
Матчи пройдут летом 2020 года в Санкт-Петербурге и Копенгагене. 13 июня матч — Россия — Бельгия, 17-го — Россия — Финляндия и 22 июня — матч Дания — Россия.
В октябре сборная России, досрочно вышла на Евро-2020, обыграв сборную Кипра.
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