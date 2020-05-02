МОК призвал принять строгие меры из-за скандала с допингом у российских спортсменов
Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала антидопинговые службы принять строгие меры, сообщает издание «Чемпионат».
Так МОК планирует защитить «чистых атлетов» - такое обращение опубликовали в твиттере комиссии после завершения расследования по делу о допинге у российских спортсменов.
Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. В то же время призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять своевременные и строгие меры для защиты чистых спортсменов, говорится на странице организации.
Дело о фальсификации данных российских атлетов в антидопинговой лаборатории Москвы было рассмотрено накануне. Данные проб 145 русских атлетов были поставлены под сомнение, поэтому результаты расследования Всемирной антидопинговой организации были переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.