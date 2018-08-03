180 тысяч рублей выделены в Нижнем Тагиле на денежные премии для 28 спортсменов

11 августа, в День физкультурника, в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» пройдет награждение 28 спортсменов, занявших призовые места на международных и всероссийских соревнованиях в первом полугодии 2018 года. Общая сумма премиального фонда равна 180 тыс. рублей.

По информации от специалиста управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики мэрии Натальи Касаткиной, ходатайства о награждении подали спортивные школы Нижнего Тагила.

Премии в 10 тысяч рублей удостоятся слаломисты Никита Губенко, Дмитрий Лабасов, Виталий Максимов; кикбоксеры Мирон Нестеров, Александр Бакиров, Юлия Тагильцева; пауэрлифтеры Анна Возмилова, Владислав Репин. По 8 тысяч рублей получат боксеры Дмитрий Фоминых и Вера Слугина. Премию в 7 тысяч рублей заплатят горнолыжнику Григорию Кравченко, дзюдоисту Даниилу Бузилову, кикбоксеру Дмитрию Микрюкову, пауэрлифтеру Амалии Казак, самбистке Екатерине Сусловой, фристайлеру Михаилу Никулину и тхэквондистке Елизавете Цыгановой.