На этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле заявились 56 летающих лыжников из 11 команд

Министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт рассказал, что до 10 ноября будет подписано положение о проведении Кубка. На него выделено около 48,9 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проведены подготовительные работы, приняты меры по обеспечению безопасности команд, а также организаторов из-за распространения COVID-19.