На этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле заявились 56 летающих лыжников из 11 команд

В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к Кубку мира по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров принял участие в совещании, которое провел замгубернатора Свердловской области Павел Креков. На нем были рассмотрены организационные вопросы, которые связаны с проведением в Нижнем Тагиле пятого и шестого этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, что для участия в этапах заявились 56 спортсменов из 11 команд. Состав участников может вырасти до 63, решается вопрос о выступлении на соревнованиях спортсменов из Австрии. Министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт рассказал, что до 10 ноября будет подписано положение о проведении Кубка. На него выделено около 48,9 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проведены подготовительные работы, приняты меры по обеспечению безопасности команд, а также организаторов из-за распространения COVID-19. В текущих реалиях наполняемость трибун на объектах спорта в Свердловской области не может превышать 50 процентов. Мы ожидаем, что предельно количество зрителей составит 1500 человек,сказал Рапопорт. Валерий Суров отметил, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, то рассматривают вариант проведения соревнований без очного присутствия зрителей. Болельщики смогут сопереживать летающим лыжникам, наблюдая трансляции с этапов Кубка мира на телевизионных спортивных каналах,отметил Суров. Директор ГАУ СО СШОР «Аист» Яков Миленький сообщил о максимальной готовности комплекса трамплинов. Он сказал, что единственным нерешенным вопросом остается оснежение трамплинов. Как только пойдут стабильные минусовые температуры, в течение пяти-шести дней комплекс полностью в этом плане подготовим,заявил Миленький. В Нижнем Тагиле пройдет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина Напомним, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартует 21-22 ноября в польском городе Висла, второе соревнование пройдет на севере Финляндии в Куусамо-Рука 28-29 ноября. Оттуда лыжники прибудут в Нижний Тагил, основные старты назначены на 5-6 декабря.

