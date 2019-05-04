В Екатеринбурге накануне игры «Спартак» – «Урал» прошло шествие фанатов

Несколько сотен болельщиков в оранжевых майках прошли по улице Ленина. Они жгли фаеры, взрывали петарды и выкрикивали лозунги.

Фанатов «Спартака» сопровождали бойцы ОМОНа. Однако в шествие спецслужбы не вмешивались. Они даже перекрыли движение, чтобы толпа могла пересечь проезжую часть.

Одного из фанатов футбольного клуба «Спартак» все же задержали представители правоохранительных органов. Об этом написал ведущий «Главного канала Екатеринбурга» Андрей Варкинтин, предположив, что болельщик вел себя недостойно.

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