В Екатеринбурге накануне игры «Спартак» – «Урал» прошло шествие фанатов
Сегодня, 17:05СпортФото: Znak
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В Екатеринбурге фанаты «Спартака» прошли с фаерами и флагами по центру города в преддверие игры «Спартак-Урал», сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Несколько сотен болельщиков в оранжевых майках прошли по улице Ленина. Они жгли фаеры, взрывали петарды и выкрикивали лозунги.
Фанатов «Спартака» сопровождали бойцы ОМОНа. Однако в шествие спецслужбы не вмешивались. Они даже перекрыли движение, чтобы толпа могла пересечь проезжую часть.
Одного из фанатов футбольного клуба «Спартак» все же задержали представители правоохранительных органов. Об этом написал ведущий «Главного канала Екатеринбурга» Андрей Варкинтин, предположив, что болельщик вел себя недостойно.
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Видео: Znak
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Напомним, футбольный матч между командами «Спартак» и «Урал» началась в 16:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».
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