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В Екатеринбурге накануне игры «Спартак» – «Урал» прошло шествие фанатов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге накануне игры «Спартак» – «Урал» прошло шествие фанатов

Сегодня, 17:05СпортФото: Znak
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