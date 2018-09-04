Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в рамках турнира по профессиональному боксу

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6 сентября в рамках турнира по профессиональному боксу в Екатеринбург приедет Майк Тайсон. Вместе с Костей Дзю он проведет закрытый мастер-класс для профессиональных боксеров и воспитанников детских секций.
Сюжеты: Екатеринбург
Майк Тайсон посетит столицу Урала для того, чтобы вместе с Костей Дзю провести мастер-класс для боксеров RCC Boxing Promotions и воспитанников детских секций. Занятие пройдет в екатеринбургской Академию единоборств РМК.
7 сентября звездные спортсмены отправятся в Челябинск на открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Коркино. Вечером гости посетят турнир по профессиональному боксу, сообщает «Областная газета».
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