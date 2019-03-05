411 млн рублей потратит Свердловская область на Академию волейбола
Сегодня, 10:08СпортФото: pixabay.com
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411,9 млн рублей готово потратить правительство Свердловской области на проектирование и строительство Академии волейбола им. Николая Карполя в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Департамент госзакупок региона ищет подрядчика на проектирование и строительство объекта. На проектирование ФОКа будет потрачено 11,7 млн рублей. 400,1 млн рублей пойдут на строительство.
Согласно данным контракта, объект должен быть возведен на ул. Машинистов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В состав спорткомплекса войдут тренировочные площади, которые займут два этажа, зал вместимостью 410 мест, блок столовой. Также будет построено десятиэтажное здание общежития. Под строительство спортивного объекта выделен земельный участок площадью 5,5 тысяч кв. м.
Проектирование объекта должно быть выполнено в 120-дневный срок с момента подписания контракта, полностью исполнить контракт подрядчик должен в течение полутора лет.
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