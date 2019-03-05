411 млн рублей потратит Свердловская область на Академию волейбола

Департамент госзакупок региона ищет подрядчика на проектирование и строительство объекта. На проектирование ФОКа будет потрачено 11,7 млн рублей. 400,1 млн рублей пойдут на строительство.

Согласно данным контракта, объект должен быть возведен на ул. Машинистов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В состав спорткомплекса войдут тренировочные площади, которые займут два этажа, зал вместимостью 410 мест, блок столовой. Также будет построено десятиэтажное здание общежития. Под строительство спортивного объекта выделен земельный участок площадью 5,5 тысяч кв. м.