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Тагильчанин Олег Шатов рассказал о втором чемпионстве в составе «Зенита»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Олег Шатов рассказал о втором чемпионстве в составе «Зенита»

Сегодня, 17:50СпортФото: Скриншот из репортажа «Зенит ТВ»/ fc-zenit.ru
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