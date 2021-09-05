Российские паралимпийцы стали четвертыми в общем медальном зачете в Токио

Российские паралимпийцы стали четвертыми в общем медальном зачете в Токио
Российские паралимпийцы стали четвертыми в общем медальном зачете в Токио
Сегодня, 20:13СпортФото: 1MI
Российские спортсмены-паралимпийцы завоевали на Паралимпиаде в Токио 118 наград. От Свердловской области в соревнованиях участвовали 16 спортсменов, которые принесли сборной несколько наград, в том числе высшего достоинства.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года и за это время паралимпийцы сборной России завоевали 118 наград, сообщает «Областная газета».

По итогам соревнований на счету спортсменов из России 36 «золота», 33 «серебра» и 44 «бронзы». Тем самым у России четвертая строчка в общем медальном зачете. На счету россиян также 17 мировых рекордов.

Урал представляли 16 спортсменов-паралимпийцев, лучшую результативность показал Михаил Асташов, завоевавший 2 медали высшей пробы в велогонках. Вячеслав Емельянов из Свердловской области принес нашей команде серебро и бронзу в плавании, а сборная по волейболу сидя (вся состоит из представителей Урала) завоевала серебряную награду.

На первом месте в общем медальном зачете находится команда Китая, второе заняла сборная Великобритании, на третьем расположились спортсмены из США.

Напомним, нижнетагильские спортсмены получили путевки в сборную России по гребному слалому.

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