Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами Кубка России по плаванию

Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Кубке России по плаванию в Обнинске, сообщает «Тагильский рабочий».

Воспитанники спортивного клуба «Спутник» Дарья Устинова стала чемпионкой в плавании на 200 метров на спине и второй — на дистанции 50 метров тем же стилем. Валерия Саламатина стала лучшей в плавании на 800 метров и пришла второй на дистанции в 200 метров вольным стилем. Третьей на дистанции в 200 метров вольным стилем пришла Дарья Муллакаева. На данный момент соревнования еще не окончены. Напомним, с 1 по 4 октября в польском Кракове прошло первенство Европы по гребному слалому. Среди юниоров третье место занял тагильчанин Дмитрий Храмцов. В финале класса каноэ-одиночки он показал результат 98,18 секунды. Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

