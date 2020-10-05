Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами Кубка России по плаванию

Воспитанники спортивного клуба «Спутник» Дарья Устинова стала чемпионкой в плавании на 200 метров на спине и второй — на дистанции 50 метров тем же стилем.
Валерия Саламатина стала лучшей в плавании на 800 метров и пришла второй на дистанции в 200 метров вольным стилем.
Третьей на дистанции в 200 метров вольным стилем пришла Дарья Муллакаева.
На данный момент соревнования еще не окончены.
Напомним, с 1 по 4 октября в польском Кракове прошло первенство Европы по гребному слалому. Среди юниоров третье место занял тагильчанин Дмитрий Храмцов. В финале класса каноэ-одиночки он показал результат 98,18 секунды.