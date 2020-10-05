Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами Кубка России по плаванию

Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами Кубка России по плаванию

Сегодня, 14:10СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Кубке России по плаванию в Обнинске, сообщает «Тагильский рабочий».

Воспитанники спортивного клуба «Спутник» Дарья Устинова стала чемпионкой в плавании на 200 метров на спине и второй — на дистанции 50 метров тем же стилем.

Валерия Саламатина стала лучшей в плавании на 800 метров и пришла второй на дистанции в 200 метров вольным стилем.

Третьей на дистанции в 200 метров вольным стилем пришла Дарья Муллакаева.

На данный момент соревнования еще не окончены.

Напомним, с 1 по 4 октября в польском Кракове прошло первенство Европы по гребному слалому. Среди юниоров третье место занял тагильчанин Дмитрий Храмцов. В финале класса каноэ-одиночки он показал результат 98,18 секунды.

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